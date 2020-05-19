«Девочка плакала»: пьяная тюменка с дочкой на авто устроила гонки с инспекторами ГИБДД

19 Май 2020 2020-05-19T13:15:12+03:00

Пьяная тюменка с дочкой на авто устроила гонки с инспекторами ГИБДД.

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На трассе Курган – Тюмень накануне, 18 мая, поздно вечером автоинспекторы решили остановить «Тойоту-Аурис», однако водитель проехал мимо. Догнав машину, сотрудники ГИБДД увидели за рулем пьяную женщину, в салоне был и пятилетний ребенок.

– Девочка плакала, автоинспекторы успокоили малышку. Они пересадили ребенка в патрульный автомобиль и вызвали на место происшествия родственников девочки. Ребенка им передала сотрудник по делам несовершеннолетних, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Во время заполнения административных документов 38-летняя женщина вела себя агрессивно и ударила инспектора по лицу. Она пояснила, что на даче у подруги отмечала день рождения старшего сына и пила пиво. Ранее подобных нарушений за ней не наблюдалось.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре сотрудники ГИБДД задержали водителя авто, который пытался от них скрыться. 37-летний мужчина спровоцировал погоню автоинспекторов за собой, как оказалось, на чужой машине, да еще и будучи пьяным.

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ИСТОЧНИК KP.RU