ТОДЭП получило очередной контракт на ремонт тюменских дорог

19 Май 2020 2020-05-19T11:12:15+03:00

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Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие (ТОДЭП) получило очередной контракт на ремонт автомобильных дорог в трех муниципальных районах региона.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что на аукцион была подана лишь одна заявка – от ТОДЭП. Ее и признали соответствующей всем требованиям.

Теперь предприятию предстоит провести ремонт дорог в Тюменском, Нижнетавдинском и Ярковском районах. На эти цели компании выделят почти 590 миллионов рублей. Работы по всем объектам следует завершить до 31 ноября этого года.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменском районе отремонтируют участок автомобильной дороги регионального значения Богандинский – Червишево – Чаплык. Согласно условиям контракта, все работы по объекту должны завершиться 15 октября 2020 года. Ими займется ТОДЭП.

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ИСТОЧНИК KP.RU