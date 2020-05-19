2020-05-19T11:05:32+03:00
Здоровье

В медицинском городе лечат пациентов с опухолями поджелудочной железы на новом оборудовании

Комплекс приобрели в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
Вадим Бегун
Поделиться:
В Медицинском городе лечат пациентов с опухолями поджелудочной железы на новом оборудовании. Фото - Ирина Литвиненко.В Медицинском городе лечат пациентов с опухолями поджелудочной железы на новом оборудовании. Фото - Ирина Литвиненко.
Изменить размер текста:

В 2019 году в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» был приобретен новый эндоскопический комплекс, который позволяет выполнять эндоскопическое ультразвуковое исследование органов желудочно-кишечного тракта с возможностью одномоментной пункции биологического материала. Сейчас врачи-эндоскописты медицинского города применяют современную методику среди пациентов с опухолями поджелудочной железы.

– Поджелудочная железа расположена забрюшинно, поэтому доступ к ней значительно затруднен. Пункция под контролем эндосонографии является самым современным методом исследования новообразований поджелудочной железы, который широко применяется в крупнейших медицинских центрах. Теперь данная методика доступна и для тюменских специалистов, – заявил заведующий отделением эндоскопии МКМЦ «Медицинский город» Константин Щепкин.

По словам врача, особенность метода состоит в том, что биопсия иглой выполняется по наиболее короткой траектории. Через пищевод в просвет желудка и далее двенадцатиперстной кишки проводится эндоскоп, который передает нам не только видео, но и ультразвуковое изображение. Эндоскоп подводится непосредственно к опухоли и через стенку желудка или двенадцатиперстной кишки, минуя брюшную полость, выполняется забор материала для верификации диагноза.

Пункция поджелудочной железы выполняется для определения характера новообразования. Это дает возможность подобрать наиболее подходящий курс химиотерапии для каждого пациента при подтверждении диагноза злокачественной опухоли. Всего в 2019 году зарегистрировано 177 впервые выявленных случаев заболевания раком поджелудочной железы в Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюменской области преодолен экватор посевной
Алексей Салмин: «Поправки в Конституцию имеют большое значение для культуры»
Тюменским пригородным электричкам добавят вагоны
Первую пешеходную улицу Тюмени ждут необычные функциональные решения
В Тюмени помогли мужчине, у которого из тела вышел кардиостимулятор из-за тонкой кожи
В поселке Винзили приступили к устройству фундамента крытого ледового корта
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 19 мая 2020 года увеличилось на 46 человек
«Девочка плакала»: пьяная тюменка с дочкой на авто устроила гонки с инспекторами ГИБДД
ТОДЭП получило очередной контракт на ремонт тюменских дорог
В Тюмени проходит круглый стол на тему: «Загородная недвижимость: время продавать или строить»
Жителя Тюмени оштрафовали на крупную сумму за нарушение режима самоизоляции
В медицинском городе лечат пациентов с опухолями поджелудочной железы на новом оборудовании
В Тюмени жители нескольких улиц останутся без воды из-за подключения нового водопровода
На улице Мельникайте в Тюмени «Мерседес» на скорости влетел в столб