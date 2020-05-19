В медицинском городе лечат пациентов с опухолями поджелудочной железы на новом оборудовании

19 Май 2020 2020-05-19T11:05:32+03:00

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В 2019 году в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» был приобретен новый эндоскопический комплекс, который позволяет выполнять эндоскопическое ультразвуковое исследование органов желудочно-кишечного тракта с возможностью одномоментной пункции биологического материала. Сейчас врачи-эндоскописты медицинского города применяют современную методику среди пациентов с опухолями поджелудочной железы.

– Поджелудочная железа расположена забрюшинно, поэтому доступ к ней значительно затруднен. Пункция под контролем эндосонографии является самым современным методом исследования новообразований поджелудочной железы, который широко применяется в крупнейших медицинских центрах. Теперь данная методика доступна и для тюменских специалистов, – заявил заведующий отделением эндоскопии МКМЦ «Медицинский город» Константин Щепкин.

По словам врача, особенность метода состоит в том, что биопсия иглой выполняется по наиболее короткой траектории. Через пищевод в просвет желудка и далее двенадцатиперстной кишки проводится эндоскоп, который передает нам не только видео, но и ультразвуковое изображение. Эндоскоп подводится непосредственно к опухоли и через стенку желудка или двенадцатиперстной кишки, минуя брюшную полость, выполняется забор материала для верификации диагноза.

Пункция поджелудочной железы выполняется для определения характера новообразования. Это дает возможность подобрать наиболее подходящий курс химиотерапии для каждого пациента при подтверждении диагноза злокачественной опухоли. Всего в 2019 году зарегистрировано 177 впервые выявленных случаев заболевания раком поджелудочной железы в Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU