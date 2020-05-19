2020-05-19T13:01:34+03:00
Общество

В Тюмени проходит круглый стол на тему: «Загородная недвижимость: время продавать или строить»

Эксперты обсуждают повышение спроса на покупку таких объектов
Вадим Бегун
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В Тюмени проходит круглый стол на тему: «Загородная недвижимость: время продавать или строить». Фото - pixabay.com.В Тюмени проходит круглый стол на тему: «Загородная недвижимость: время продавать или строить». Фото - pixabay.com.
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В Тюмени обсуждают перспективы строительства и покупки загородной недвижимости. Экспертная встреча проходит на площадке издания «Комсомольская правда» – Тюмень».

Круглый стол на тему: «Загородная недвижимость: время продавать или строить» проходит в формате онлайн. В нем принимают участие руководитель направления загородной недвижимости АН «СОВА» Анна Сысолятина, генеральный директор тюменского завода каркасного домостроения «КАРСИККО» Дмитрий Аникеев и генеральный директор, учредитель студии продаж UP ConsAllt Андрей Панасюк.

Насколько в связи с пандемией повысился спрос на покупку, строительство, а также аренду загородного жилья? Как изменилась динамика цен на такие объекты и выгодно ли сейчас приобретать участки под ИЖС и начинать строительство дома? На такие вопросы вы услышите ответы.

Прямая трансляция идет на сайте издания «Комсомольская правда» – Тюмень», а также в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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