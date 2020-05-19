В Тюмени жители нескольких улиц останутся без воды из-за подключения нового водопровода

19 Май 2020 2020-05-19T09:17:50+03:00

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В Тюмени в четверг, 21 мая, планируют запустить новый магистральный водовод, который будет транспортировать очищенную питьевую воду с велижанских водоочистных сооружений в город. В связи с этим дома на нескольких улицах останутся на некоторое время без воды.

– Трубопровод протяженностью три километра заменит аварийные сети, что позволит повысить качество водоснабжения потребителей. Этот водовод очень старый, и мы нередко были вынуждены устранять на нем утечки, а проведение такого рода работ всегда связано с отключением воды. Ввод в эксплуатацию нового трубопровода значительно снизит аварийность и повысит надежность водоснабжения города, – отметил директор по производству ООО «Тюмень Водоканал» Виталий Гурский.

Он сообщил, что завтра, 20 мая, в 21.00 подачу воды отключат в домах поселка Мелиораторов, на Новом Мысу и улицах Муромская, Матмасовская, Кубасовская. На других улицах поселка Мыс и в районе Лесобаза возможно снижение давления в сети, поэтому вода не будет доходить до верхних этажей высотных домов.

ИСТОЧНИК KP.RU