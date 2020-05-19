19 Май 2020 2020-05-19T09:08:03+03:00

На улице Мельникайте в Тюмени «Мерседес» на скорости влетел в столб. Фото - соцсети.

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На улице Мельникайте в Тюмени накануне,18 мая, произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. Здесь автомобиль «Мерседес» на скорости влетел в столб. Очевидцы поделились фотографиями с места события в социальных сетях.

– Кто находился за рулем – неизвестно. Дело в том, что водитель сбежал с места событий после совершения ДТП. Сейчас его разыскивают, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Также стало известно, что за медицинской помощью участники аварии не обращались. Возле разбитого автомобиля собралась толпа, один человек из которой стал вести себя агрессивно по отношению к сотрудникам ГИБДД. Нападавшего доставили в отдел полиции, передает «МегаТюмень».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что буквально несколько дней назад, 15 мая, похожий дорожный инцидент произошел в Нижнетавдинском районе. Водитель отечественной легковушки не справился с управлением, машина врезалась в столб, от полученных травм автомобилист скончался на месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU