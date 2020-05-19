2020-05-19T09:04:23+03:00
Общество

Доступно каждому: в тюменской школе программирования обучаются онлайн

Сейчас открыт набор сразу на три направления
Вадим Бегун
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В тюменской Школе программирования обучаются онлайн. Фото - Департамент информатизации Тюменской области.В тюменской Школе программирования обучаются онлайн. Фото - Департамент информатизации Тюменской области.
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В Тюменской области вот уже более трех лет ведет свою деятельность школа программирования. С момента открытия выпускниками учебного заведения стали более 600 человек, многие из которых успешно работают на региональном ИТ-рынке. С учетом текущей ситуации в регионе, все новые курсы проходят полностью в онлайн-формате.

– На занятиях преподаватели дают всю необходимую базу знаний для того, чтобы человек в дальнейшем самостоятельно мог развиваться в этой сфере. Программирование доступно каждому. И курсы школы позволяют начать с основ, а затем повышать свой уровень, пополняя копилку навыков новыми языками программирования, – отметили в департаменте информатизации Тюменской области.

В настоящее время здесь открыт набор сразу на три направления: PHP-программирование (Bitrix), Python-программирование, курс по JAVA (начальный уровень). Каждый курс длится два месяца. Набор будет идти неделю: до 25 мая по курсам PHP и JAVA, до 26 мая – по Python. До этого времени нужно заполнить анкету и пройти входное тестирование на знание азов программирования, алгоритмов и логики.

– У начального курса по JAVA вопросы несложные: для подготовки к тестированию достаточно потратить немного времени на изучение базового материала по основным понятиям программирования в интернете и освежить свои знания со школьных уроков информатики. По результатам тестирований будут сформированы группы. В конце обучения слушатели сдадут экзамен, по итогам которого получат сертификаты, подтверждающие овладение новыми направлениями, – рассказали в ведомстве.

Там также подчеркнули, что цели и задачи по формированию нового ИТ-кластера в регионе заложены в региональном проекте «Кадры для цифровой экономики», реализуемом в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Ответственным за исполнение программы назначен департамент информатизации Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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