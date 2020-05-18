На тюменской трассе машина сбила в темноте лося

18 Май 2020 2020-05-18T16:08:49+03:00

Однако в ДТП пострадало не только животное

Изменить размер текста: A A

На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск, накануне, 17 мая, в 23.00 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием животного. Автомобиль «Киа-Рио» в темноте наехал на лося.

– В результате аварии получила травму 37-летняя пассажирка, госпитализировать ее не стали, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что за последние десять дней это уже третий подобный случай на дорогах региона. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего дорожного инцидента.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск буквально 4 дня назад, 13 мая, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Здесь автомобиль «Тойота», в котором находилась семья из четырех человек, столкнулся с лосем.

ИСТОЧНИК KP.RU