2020-05-18T16:11:18+03:00
Общество

Более четырех тысяч тюменцев поучаствовали в «военной» викторине

Она проходила на сайте герои72.рф
Вадим Бегун
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Более четырех тысяч тюменцев поучаствовали в «военной» викторине. Фото - ТРО партии "Единая Россия".Более четырех тысяч тюменцев поучаствовали в «военной» викторине. Фото - ТРО партии "Единая Россия".
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В викторине «Тюменская область. Мы помним!», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие уже более четырех тысяч местных жителей. Участники на сайте герои72.рф отвечают на 24 вопроса о вкладе тюменцев в Победу.

– Тюменская область внесла большой вклад в Победу. Более 250 тысяч наших земляков участвовали в боевых действиях, десятки тысяч не вернулись с полей сражений. Более 70 тысяч жителей области удостоены государственных наград, включая звание Героя Советского Союза, – сообщил секретарь городского отделения «Единой России» Андрей Артюхов.

Напомним, что вопросов в викторине 24 – именно 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве состоялся Парад Победы. Те, кто ответит на все вопросы, примут участие в розыгрыше десяти смартфонов, который пройдет 22 июня в онлайн-режиме.

Среди жителей города, принявших участие в викторине, будут разыграны также 10 айпэдов. Победители получат призы 24 июня на Красной площади у Тобольского кремля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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