Погода на 19 мая в Тюмени: снова дождь

19 Май 2020 2020-05-19T05:00:34+03:00

В Тюмени сегодня снова ожидается дождь. Фото - pixabay.com.

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Сегодня, 19 мая, облачная погода будет держаться в Тюмени до самого вечера. Утром ожидается сильный дождь. После полудня он ослабеет, но будет продолжать идти до позднего вечера.

Температура воздуха ночью будет плюс 8 – 9 градусов, днем – плюс 12 – 13. Вечером столбики термометров покажут 10 – 12 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть северо-западный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

В этот день почитается память праведного Иова Многострадального и мученика Дионисия. «На Денисов день большая роса – огурцам большой род». Обильное выпадение росы указывало не только на огуречный урожай, но и на хорошую погоду, а отсутствие росы предвещало дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU