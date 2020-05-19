2020-05-19T05:40:25+03:00
Происшествия

В Тюмени трое друзей обворовали строительную базу, сделав подкоп под забором

По факту кражи возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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В Тюмени трое друзей обворовали строительную базу, сделав подкоп под забором. Фото - pixabay.com.В Тюмени трое друзей обворовали строительную базу, сделав подкоп под забором. Фото - pixabay.com.
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В тюменскую полицию поступило сообщение от представителя строительной компании, с базы которой похитили металлические катки от подъемного крана. Сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей.

На месте происшествия стражи порядка поняли, что ночью неизвестные совершили подкоп под забором и похитили ходовые колеса от техники. Вскоре подозреваемые были задержаны, ими оказались трое приятелей.

– Мужчины взяли лопаты, совершили подкоп, через который вынесли с базы около 50 металлических катков. Похищенное имущество оказалось достаточно тяжелым, поэтому злоумышленники спрятали его неподалеку от базы и уехали. Вернувшись на следующий день, чтобы вывезти украденное, фигуранты обнаружили, что большая часть из них уже вывезена неизвестными, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Тогда мужчины забрали оставшуюся часть катков и сдали их в пункт приема металла. Сотрудники полиции изъяли сбытое и вернули заявителю. В настоящее время подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. В отношении них возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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