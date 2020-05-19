Нашел ключи во дворе: тюменец угнал авто и вернул обратно, похитив магнитолу

19 Май 2020 2020-05-19T07:00:11+03:00

Изменить размер текста: A A

На пульт дежурной части полиции города Тюмени поступила информация от местного жителя. Мужчина сообщил, что у него похитили автомобильную магнитолу. Вскоре стражи порядка задержали 25-летнего безработного горожанина.

– В день преступления фигурант нашел ключи от машины марки «Киа Рио», припаркованной в одном из дворов. Найдя нужный автомобиль, молодой человек решил покататься на иномарке, угнав ее. Спустя время злоумышленник вернулся обратно и поставил машину на прежнее место, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Вероятно, хозяин машины и не заметил бы, что его авто кто-то воспользовался, если бы задержанный не похитил магнитолу, которую позже сбыл.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела за кражу и неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения. Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU