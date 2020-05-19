В Тюмени изменили схему маршрута № 60

19 Май 2020 2020-05-19T07:48:34+03:00

Мера вступит в силу с 23 мая

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В Тюмени изменили схему движения муниципального маршрута регулярных перевозок № 60, который следует от улицы Городской до сквера Петра Потапова.

– В схему включается промежуточный остановочный пункт «Детский сад № 112» (при движении в сторону улицы Ленинградской. Эта мера вступит в силу с субботы, 23 мая, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

ИСТОЧНИК KP.RU