2020-05-19T07:48:34+03:00
Общество

В Тюмени изменили схему маршрута № 60

Мера вступит в силу с 23 мая
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени изменили схему маршрута №60.В Тюмени изменили схему маршрута №60.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

В Тюмени изменили схему движения муниципального маршрута регулярных перевозок № 60, который следует от улицы Городской до сквера Петра Потапова.

– В схему включается промежуточный остановочный пункт «Детский сад № 112» (при движении в сторону улицы Ленинградской. Эта мера вступит в силу с субботы, 23 мая, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени жители нескольких улиц останутся без воды из-за подключения нового водопровода
На улице Мельникайте в Тюмени «Мерседес» на скорости влетел в столб
Доступно каждому: в тюменской школе программирования обучаются онлайн
Порядка 30 тысяч тюменцев получат пособия на детей от 3 до 7 лет
В Тюмени изменили схему маршрута № 60
Нашел ключи во дворе: тюменец угнал авто и вернул обратно, похитив магнитолу
Для тюменских медиков, работающих с зараженными коронавирусом, организовали горячую линию
В Тюмени трое друзей обворовали строительную базу, сделав подкоп под забором
Погода на 19 мая в Тюмени: снова дождь
На тюменской трассе машина сбила в темноте лося
Более четырех тысяч тюменцев поучаствовали в «военной» викторине
В Тюменской области – восьмая смерть пациента с коронавирусом
В Тобольске осудят мужчину, застрелившего в упор девушку
«Кому принадлежит захоронение?»: в Тюмени обсудят уникальную находку в Спасской церкви
Банк УРАЛСИБ улучшил условия и запустил доставку дебетовой карты «Прибыль»
В Тюмени пропал лежавший на земле мужчина, которому экстренно вызвали скорую
«Не будем снова заправлять кровать»: тюменские дети спели песню о выходе из карантина
Гендиректор ишимской компании задолжал подчиненным более трех миллионов рублей
В Тюменской области за минувшую неделю произошло 236 пожаров
Коронавирус в Тюмени, последние новости на 18 мая 2020 года: еще шесть детей заразились COVID-19
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 18 мая 2020 года увеличилось на 46 человек
В отделе тюменской полиции умер задержанный юноша