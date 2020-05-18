В Тобольске осудят мужчину, застрелившего в упор девушку

18 Май 2020 2020-05-18T14:50:10+03:00

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В Тобольске завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в убийстве.

– 1 марта 2020 года ночью обвиняемый, взяв заряженное незарегистрированное охотничье ружье, пришел к подъезду одного из домов, расположенных в микрорайоне Менделеево. Там он встретил компанию молодых людей, с которыми до этого распивал спиртные напитки. Подойдя к одной из женщин, он с близкого расстояния выстрелил ей в живот, – рассказали в пресс-службе Следственного управления по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что от полученных ранений потерпевшая умерла на месте. Обвиняемого задержали и заключили под стражу.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело скоро передадут в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU