«Кому принадлежит захоронение?»: в Тюмени обсудят уникальную находку в Спасской церкви

18 Май 2020 2020-05-18T14:53:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени обсудят уникальную находку-захоронение, которую обнаружили в Спасской церкви во время масштабной реставрации. Прямой эфир начнется в 13.00 завтра, 19 мая, в официальных группах Visit Tyumen.

В дискуссии примут участие историки и краеведы Владимир Калининский, Валерий Чупин, а также руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова. Модератором встречи выступит телеведущий Дмитрий Чашков.

– Эта находка очень важна для истории региона. Я знаю, с каким волнением наши историки и краеведы отнеслись к этому известию. Все очень ждут момента, когда пройдут исследования, появятся официальные заключения и можно будет точно сказать, кому принадлежит захоронение. Но каким бы ни был ответ, сам факт обнаружения захоронения – уже ценно, – отметила Мария Трофимова.

Участники прямого эфира вспомнят историю Андрея Ивановича Текутьева, поделятся версиями, кому могут принадлежать останки, а также обсудят, какую роль может сыграть эта находка в туристической привлекательности региона.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что рабочие ООО «Дизайн-2000», которые занимаются реконструкцией Спасской церкви, неожиданно для себя обнаружили захоронение – гроб с человеческими останками. Это случилось во время выполнения работ по раскопке подвала алтарной части северного придела церкви.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюмени во время реставрации старейшего храма рабочие откопали гроб с останками

Следователи предполагают, что здесь мог быть захоронен известный купец и меценат Андрей Текутьев (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU