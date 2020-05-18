В Тюмени пропал лежавший на земле мужчина, которому экстренно вызвали скорую

18 Май 2020 2020-05-18T13:39:17+03:00

Очевидец не захотел подходить к горожанину, чтобы поинтересоваться о его самочувствии

Изменить размер текста: A A

В Тюмени накануне, 17 мая, поздно вечером горожанин позвонил на станцию скорой медицинской помощи. Он сообщил, что выглянул в окно проверить погоду и увидел лежащего во дворе на асфальте мужчину. По словам звонившего, прохожие останавливались возле него, а после непродолжительного разговора шли дальше.

Диспетчер попросила спуститься к лежащему человеку и уточнить, нуждается ли он в медицинской помощи, но очевидец отказал. Прибывшие через 13 минут медики не обнаружили возможного пострадавшего по указанному адресу. Почти 20 минут им пришлось искать «пострадавшего», а после вызов был оформлен как безрезультатный.

– Бригада направилась на следующий вызов, где пациент действительно нуждался в экстренной помощи – он жаловался на жгучую, давящую боль в сердце. Кстати, позже у него диагностировали сердечный приступ, больного экстренно доставили в профильный стационар, – отметила пресс-секретарь Станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина.

По ее словам, всего за два выходных поступило 62 звонка, выезды сотрудников скорой помощи по которым оказались безрезультатными. 22 пациента отказались от медицинского осмотра, сказав, что никого не просили о вызове скорой и в помощи медиков не нуждаются. Остальные покинули место вызова до прибытия бригады скорой.

ИСТОЧНИК KP.RU