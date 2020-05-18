2020-05-18T12:06:23+03:00
Общество

Гендиректор ишимской компании задолжал подчиненным более трех миллионов рублей

Руководителю предложили как можно быстрее ликвидировать задолженность
Вадим Бегун
Поделиться:
Гендиректор ишимской компании задолжал подчиненным более трех миллионов рублей.Гендиректор ишимской компании задолжал подчиненным более трех миллионов рублей.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Прокурор Тюменской области Владислав Московских объявил официальное предостережение генеральному директору ООО «Энергия», которое находится в Ишиме. Ранее в ходе надзорных мероприятий там были выявлены нарушения трудового законодательства.

– Установлено, что задолженность по оплате труда на предприятии составляет более трех миллионов рублей. В этой связи гендиректору объявлено предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства. Ему разъяснили, что за невыплату заработной платы он может быть привлечен к административной или даже к уголовной ответственности, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Руководителю фирмы предложено в кратчайшие сроки ликвидировать задолженность по оплате труда. Погашение долгов по зарплате взято ведомством на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени пропал лежавший на земле мужчина, которому экстренно вызвали скорую
«Не будем снова заправлять кровать»: тюменские дети спели песню о выходе из карантина
Гендиректор ишимской компании задолжал подчиненным более трех миллионов рублей
В Тюменской области за минувшую неделю произошло 236 пожаров
Коронавирус в Тюмени, последние новости на 18 мая 2020 года: еще шесть детей заразились COVID-19
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 18 мая 2020 года увеличилось на 46 человек
В отделе тюменской полиции умер задержанный юноша
Тюменские медики будут лечить от коронавируса красноярских рабочих
Определился подрядчик, которому дадут почти два миллиарда рублей на ремонт тюменской трассы
В детскую поликлинику Ишима приобрели лор-комбайн
Жители Тюменского района посетят новый Дом культуры в мае 2021 года
Семь из семи: в Тюмени всю неделю будет лить дождь
В Тюмени обсудят перспективы строительства и покупки загородной недвижимости
В Тюмени насмерть сбили женщину. Водитель скрылся с места ДТП
На тюменской трассе ограничат проезд тяжеловесного транспорта
В Тюмени жильцы разваливающегося дома не могут покинуть его из-за карантина
Почти у семи тысяч тюменцев выявили рак в прошлом году
В Ялуторовске жилец дома набросился с ножом на парня, ждавшего подругу у подъезда
Вышел из машины и пропал: на тюменской трассе сутки искали пассажира такси
В Тюмени ищут мошенников, срезавших трубы в квартире у 90-летнего ветерана войны
Погода на 18 мая в Тюмени: дождь зарядит на целый день
Количество дежурных групп в детсаду Ялуторовска увеличат
Весь мир участвует в тюменском челлендже
Новый Дом культуры появится в Заводоуковске
Акция «Внимание – дети» стартует в Тюменской области
Лесничие Викулово получили новую технику
Губернатор Тюменской области объявил о первом этапе снятия ограничительных мер