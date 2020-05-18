Гендиректор ишимской компании задолжал подчиненным более трех миллионов рублей
Прокурор Тюменской области Владислав Московских объявил официальное предостережение генеральному директору ООО «Энергия», которое находится в Ишиме. Ранее в ходе надзорных мероприятий там были выявлены нарушения трудового законодательства.
– Установлено, что задолженность по оплате труда на предприятии составляет более трех миллионов рублей. В этой связи гендиректору объявлено предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства. Ему разъяснили, что за невыплату заработной платы он может быть привлечен к административной или даже к уголовной ответственности, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Руководителю фирмы предложено в кратчайшие сроки ликвидировать задолженность по оплате труда. Погашение долгов по зарплате взято ведомством на контроль.
ИСТОЧНИК KP.RU