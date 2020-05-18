Гендиректор ишимской компании задолжал подчиненным более трех миллионов рублей

18 Май 2020 2020-05-18T12:06:23+03:00

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Прокурор Тюменской области Владислав Московских объявил официальное предостережение генеральному директору ООО «Энергия», которое находится в Ишиме. Ранее в ходе надзорных мероприятий там были выявлены нарушения трудового законодательства.

– Установлено, что задолженность по оплате труда на предприятии составляет более трех миллионов рублей. В этой связи гендиректору объявлено предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства. Ему разъяснили, что за невыплату заработной платы он может быть привлечен к административной или даже к уголовной ответственности, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Руководителю фирмы предложено в кратчайшие сроки ликвидировать задолженность по оплате труда. Погашение долгов по зарплате взято ведомством на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU