2020-05-18T12:24:22+03:00
Происшествия

В Тюменской области за минувшую неделю произошло 236 пожаров

Местным жителям напомнили об опасности открытого огня
Вадим Бегун
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В Тюменской области за минувшую неделю произошло 236 пожаров. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.В Тюменской области за минувшую неделю произошло 236 пожаров. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.
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В Тюменской области за минувшую неделю произошло 236 пожаров, из них 14 случаев – из-за подгорания пищи и еще 4 – из-за короткого замыкания электропроводки. Пять человек спасено, столько же травмировались.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения за прошедшую неделю привлекались 35 раз. Они помогали деблокировать пострадавших, отключали аккумуляторные батареи и смывали ГСМ с проезжей части.

– Чтобы обезопасить себя и своих близких от пожаров, соблюдайте простые правила: не пользуйтесь открытым огнем, не поджигайте сухую траву, своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву, – отметили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также посоветовали никогда не давать играть детям спичками, соблюдать осторожность при эксплуатации обогревательных приборов и печей и требования пожарной безопасности в лесах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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