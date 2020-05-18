В Тюменской области за минувшую неделю произошло 236 пожаров
В Тюменской области за минувшую неделю произошло 236 пожаров, из них 14 случаев – из-за подгорания пищи и еще 4 – из-за короткого замыкания электропроводки. Пять человек спасено, столько же травмировались.
К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения за прошедшую неделю привлекались 35 раз. Они помогали деблокировать пострадавших, отключали аккумуляторные батареи и смывали ГСМ с проезжей части.
– Чтобы обезопасить себя и своих близких от пожаров, соблюдайте простые правила: не пользуйтесь открытым огнем, не поджигайте сухую траву, своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву, – отметили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.
В ведомстве также посоветовали никогда не давать играть детям спичками, соблюдать осторожность при эксплуатации обогревательных приборов и печей и требования пожарной безопасности в лесах.
ИСТОЧНИК KP.RU