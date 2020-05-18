2020-05-18T10:18:46+03:00
Происшествия

В отделе тюменской полиции умер задержанный юноша

До этого подросток ушел из медучреждения
Вадим Бегун
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В отделе тюменской полиции умер задержанный юноша.В отделе тюменской полиции умер задержанный юноша.Фото: Ольга Крыльцова
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В отделе полиции Тюмени в минувшую субботу, 16 мая, скончался подросток. 18-летний молодой человек ранее был доставлен для составления административного протокола.

– По предварительным данным, в субботу из больницы поступила информация о молодом человеке с наркотической зависимостью, который самовольно покинул медицинское учреждение. Он отказался от помощи. Тюменца задержали и доставили в отдел полиции для составления административного протокола, – сообщили в пресс-службе регионального управления по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что спустя время парень почувствовал себя плохо, оперативный дежурный вызвал медиков, передает "МегаТюмень".

– Вызов поступил в 15.35, бригада скорой медицинской помощи прибыла спустя десять минут. Пациенту провели реанимационные действия, однако в 16.36 он умер, – сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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