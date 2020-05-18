2020-05-18T09:56:44+03:00
Недвижимость

Определился подрядчик, которому дадут почти два миллиарда рублей на ремонт тюменской трассы

Семикилометровый участок расширят к осени 2024 года
Вадим Бегун
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Определился подрядчик, которому дадут почти два миллиарда рублей на ремонт тюменской трассы. Фото - pixabay.com.Определился подрядчик, которому дадут почти два миллиарда рублей на ремонт тюменской трассы. Фото - pixabay.com.
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Стал известен подрядчик, который отремонтирует участок федеральной трассы ТюменьОмск за 1,8 миллиарда рублей. Победителем электронного аукциона стала компания «Мостострой-11».

Из информации, размещенной на сайте госуслуг, следует, что теперь фирма, должна провести ремонт автомобильной дороги Р-402 Тюмень – ЯлуторовскИшим – Омск в Тюменской области с 10-го по 17-й километр.

Работы начнутся уже в этом году, а завершить их следует осенью 2024 года. В 2021 году на эти цели выделят 40,7 миллиона рублей, в 2022-м – 368,2 миллиона, в 2023-м – 972,3 миллиона и в 2024 году – 421,2 миллиона рублей. Автодорога будет расширена до четырех полос. Заказчиком является «Уралуправтодор».

ИСТОЧНИК KP.RU

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