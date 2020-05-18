Жители Тюменского района посетят новый Дом культуры в мае 2021 года

18 Май 2020 2020-05-18T10:13:57+03:00

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В поселке Московский Тюменского района продолжается строительство центра культурного развития с концертным залом на пятьсот посадочных мест. В настоящее время общестроительные работы по возведению коробки здания подходят к завершению, строители приступили к отделочным работам.

– Здание Дома культуры общей площадью более шести тысяч квадратных метров предназначено для проведения культурно-массовых мероприятий: концертов, спектаклей и собраний. Предусмотрены помещения для занятий творческой деятельностью, вокально-хоровая студия, танцевальный зал, студия художественного дизайна и прикладного творчества, – рассказала пресс-секретарь Главного управления строительства Тюменской области Мария Хожаева.

В ведомстве также отметили, что работы по строительству центра культурного развития в поселке Московский начались в августе 2019 года, а завершатся уже во втором квартале 2021 года. Кстати, подобное здание было построено в поселке Винзили, центр культурного развития был открыт в июле прошлого года.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Заводоуковске на месте старого ДК машиностроителей, признанного ветхим и аварийным, появится новое здание. Оказалось, что состояние конструкции, фундаменты, несущие стены и потолочные перекрытия в аварийном состоянии. Чиновники пришли к выводу, что здание не соответствует нормам доступности маломобильных граждан.

На его месте построят новый Дом культуры. Здание должно вмещать в себя триста посадочных мест, помещения для культурно-досуговых и экспозиционно-выставочных мероприятий, творческой деятельности клубных формирований.

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ИСТОЧНИК KP.RU