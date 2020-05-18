2020-05-18T10:13:57+03:00
Недвижимость

Жители Тюменского района посетят новый Дом культуры в мае 2021 года

Строительство здания началось в августе 2019 года
Вадим Бегун
Поделиться:
Жители Тюменского района посетят новый дом культуры в мае 2021 года. Фото - ГУ строительства Тюменской области.Жители Тюменского района посетят новый дом культуры в мае 2021 года. Фото - ГУ строительства Тюменской области.
Изменить размер текста:

В поселке Московский Тюменского района продолжается строительство центра культурного развития с концертным залом на пятьсот посадочных мест. В настоящее время общестроительные работы по возведению коробки здания подходят к завершению, строители приступили к отделочным работам.

– Здание Дома культуры общей площадью более шести тысяч квадратных метров предназначено для проведения культурно-массовых мероприятий: концертов, спектаклей и собраний. Предусмотрены помещения для занятий творческой деятельностью, вокально-хоровая студия, танцевальный зал, студия художественного дизайна и прикладного творчества, – рассказала пресс-секретарь Главного управления строительства Тюменской области Мария Хожаева.

В ведомстве также отметили, что работы по строительству центра культурного развития в поселке Московский начались в августе 2019 года, а завершатся уже во втором квартале 2021 года. Кстати, подобное здание было построено в поселке Винзили, центр культурного развития был открыт в июле прошлого года.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Заводоуковске на месте старого ДК машиностроителей, признанного ветхим и аварийным, появится новое здание. Оказалось, что состояние конструкции, фундаменты, несущие стены и потолочные перекрытия в аварийном состоянии. Чиновники пришли к выводу, что здание не соответствует нормам доступности маломобильных граждан.

На его месте построят новый Дом культуры. Здание должно вмещать в себя триста посадочных мест, помещения для культурно-досуговых и экспозиционно-выставочных мероприятий, творческой деятельности клубных формирований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый Дом культуры появится в Заводоуковске

Старый ДК признали аварийным (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 18 мая 2020 года увеличилось на 46 человек
В отделе тюменской полиции умер задержанный юноша
Тюменские медики будут лечить от коронавируса красноярских рабочих
Определился подрядчик, которому дадут почти два миллиарда рублей на ремонт тюменской трассы
В детскую поликлинику Ишима приобрели лор-комбайн
Жители Тюменского района посетят новый Дом культуры в мае 2021 года
Семь из семи: в Тюмени всю неделю будет лить дождь
В Тюмени обсудят перспективы строительства и покупки загородной недвижимости
В Тюмени насмерть сбили женщину. Водитель скрылся с места ДТП
На тюменской трассе ограничат проезд тяжеловесного транспорта
В Тюмени жильцы разваливающегося дома не могут покинуть его из-за карантина
Почти у семи тысяч тюменцев выявили рак в прошлом году
В Ялуторовске жилец дома набросился с ножом на парня, ждавшего подругу у подъезда
Вышел из машины и пропал: на тюменской трассе сутки искали пассажира такси
В Тюмени ищут мошенников, срезавших трубы в квартире у 90-летнего ветерана войны
Погода на 18 мая в Тюмени: дождь зарядит на целый день
Количество дежурных групп в детсаду Ялуторовска увеличат
Весь мир участвует в тюменском челлендже
Новый Дом культуры появится в Заводоуковске
Акция «Внимание – дети» стартует в Тюменской области
Лесничие Викулово получили новую технику
Губернатор Тюменской области объявил о первом этапе снятия ограничительных мер