2020-05-18T10:15:45+03:00
Общество

Семь из семи: в Тюмени всю неделю будет лить дождь

Прекратится он лишь на следующей неделе (не в понедельник)
Вадим Бегун
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В Тюмени всю неделю будет лить дождь.В Тюмени всю неделю будет лить дождь.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени всю неделю будет лить дождь. Однако горожане замерзнуть не должны: температура воздуха в эти дни будет колебаться от +12 до +19.

Завтрашний день, 19 мая, станет самый мокрым на этой неделе: ожидается сильный дождь. К тому же местных жителей побеспокоит не менее сильный северо-западный ветер, порывы которого достигнут 16 метров в секунду.

Однако уже в среду он утихнет и сменит свое направление на южное. Вслед за этим подрастет и температура воздуха, составив 17 градусов выше нуля. В этот день и следующий пройдет небольшой дождь.

В пятницу также улицы города будут оставаться мокрыми. Вместе с небольшим дождем случится гроза. В этот малооблачный день потеплеет еще на один градус.

В выходные снова прольются дожди, температура воздуха составит +17...+19 градусов, ветер задует с новой силой. С середины следующей недели, по прогнозам тюменских метеорологов, снова немного похолодает и зарядят дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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