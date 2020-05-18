18 Май 2020 2020-05-18T09:06:19+03:00

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В Тюмени обсудят перспективы строительства и покупки загородной недвижимости. Экспертная встреча состоится на площадке издания «Комсомольская правда» – Тюмень».

Круглый стол на тему «Загородная недвижимость: время продавать или строить» пройдет в формате онлайн. В нем примут участие руководитель направления загородной недвижимости АН «Сова» Анна Сысолятина, генеральный директор тюменского завода каркасного домостроения «КАРСИККО» Дмитрий Аникеев и генеральный директор, учредитель студии продаж UP ConsAllt Андрей Панасюк.

Эксперты обсудят, насколько в связи с пандемией повысился спрос на покупку, строительство, а также аренду загородного жилья, как изменилась динамика цен на такие объекты и выгодно ли сейчас приобретать участки под ИЖС и начинать строительство дома.

Мероприятие состоится 19 мая. Трансляция пройдет на сайте издания «Комсомольская правда» – Тюмень», а также в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Начало в 12 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU