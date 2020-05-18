В Тюмени насмерть сбили женщину. Водитель скрылся с места ДТП

18 Май 2020 2020-05-18T10:10:33+03:00

В Тюмени насмерть сбили женщину. Скриншот из видео в социальных сетях.

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В Тюмени сегодня, 18 мая, ночью на улице Федюнинского неизвестный на автомобиле сбил женщину. Водитель скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, горожанка скончалась от полученных травм.

– Водитель сейчас разыскивается. У погибшей при себе не было документов, поэтому в настоящее время ее личность устанавливается, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что женщина была одета в рубашку в красно-черную клетку и темные брюки. Автоинспекторы выясняют обстоятельства смертельного дорожного инцидента.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в деревне Шашова Упоровского района произошла трагедия. Семилетний мальчик рано утром отправился в школу, однако до образовательного учреждения он так и не добрался. Мальчика насмерть сбил автомобиль «Лада-Приора».

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ИСТОЧНИК KP.RU