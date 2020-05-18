2020-05-18T09:10:28+03:00
Общество

На тюменской трассе ограничат проезд тяжеловесного транспорта

Ограничительная мера вступает в силу с 18 мая
Вадим Бегун
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На тюменской трассе ограничат проезд тяжеловесного транспорта. Фото - pixabay.com.На тюменской трассе ограничат проезд тяжеловесного транспорта. Фото - pixabay.com.
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С сегодняшнего дня, 18 мая, на трассе ТюменьТобольск – Ханты-Мансийск ограничат проезд тяжеловесного транспорта. Водителей просят быть внимательными и осторожными на дорогах

Проезд запретят не только грузовому, но и пассажирскому транспорту массой больше 3,5 тонны. Для них организован объезд через съезд с трассы Р-404 на 236-м километре. По автодороге Тобольск – Байгара – Первые Салы можно добраться до улицы Тимофея Чаркова, выезд на трассу Р-404 организован на 243,5-м километре.

– Просим водителей быть внимательными и осторожными на дорогах. По возможности следует оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции, – сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора».

Узнать о состоянии проезда либо сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06, звонок бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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