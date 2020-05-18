2020-05-18T09:12:42+03:00
Происшествия

В Тюмени жильцы разваливающегося дома не могут покинуть его из-за карантина

В воздухе в доме превышено содержание аммиака и сероводорода
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени жильцы разваливающегося дома не могут покинуть его из-за карантина. Фото - ОНФ.В Тюмени жильцы разваливающегося дома не могут покинуть его из-за карантина. Фото - ОНФ.
Изменить размер текста:

В Тюмени люди не могут покинуть многоквартирный дом на улице 70 лет Октября, 4. Дело в том, что в регионе до 31 мая действует режим самоизоляции, а дом, о котором идет речь, аварийный, в нем нет вентиляции.

Члены ОНФ решили помочь жильцам в это непростое для всех время. Они отмечают, что в подлежащем сносу доме на сегодняшний день проживают многодетные семьи и инвалиды.

– Люди живут в комнатах, где в воздухе превышено содержание аммиака и сероводорода, газы ухудшают общее состояние здоровья как взрослых, так и у детей, временами обостряя хронические заболевания верхних дыхательных путей, – сообщили в пресс-службе организации.

Однако это далеко не все проблемы, с которыми приходится сталкиваться местным жителям. Так, в доме нет вентиляции, что приводит к развитию плесени в квартирах, и дырявая крыша, из которой вода попадает на открытую проводку.

Общественники уверяют, что проживать в таком доме опасно для здоровья. Сами жильцы требуют расселения в течение 10 лет. Но сейчас они не могут лишний раз покинуть опасный дом из-за режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 18 мая 2020 года увеличилось на 46 человек
В отделе тюменской полиции умер задержанный юноша
Тюменские медики будут лечить от коронавируса красноярских рабочих
Определился подрядчик, которому дадут почти два миллиарда рублей на ремонт тюменской трассы
В детскую поликлинику Ишима приобрели лор-комбайн
Жители Тюменского района посетят новый Дом культуры в мае 2021 года
Семь из семи: в Тюмени всю неделю будет лить дождь
В Тюмени обсудят перспективы строительства и покупки загородной недвижимости
В Тюмени насмерть сбили женщину. Водитель скрылся с места ДТП
На тюменской трассе ограничат проезд тяжеловесного транспорта
В Тюмени жильцы разваливающегося дома не могут покинуть его из-за карантина
Почти у семи тысяч тюменцев выявили рак в прошлом году
В Ялуторовске жилец дома набросился с ножом на парня, ждавшего подругу у подъезда
Вышел из машины и пропал: на тюменской трассе сутки искали пассажира такси
В Тюмени ищут мошенников, срезавших трубы в квартире у 90-летнего ветерана войны
Погода на 18 мая в Тюмени: дождь зарядит на целый день
Количество дежурных групп в детсаду Ялуторовска увеличат
Весь мир участвует в тюменском челлендже
Новый Дом культуры появится в Заводоуковске
Акция «Внимание – дети» стартует в Тюменской области
Лесничие Викулово получили новую технику
Губернатор Тюменской области объявил о первом этапе снятия ограничительных мер