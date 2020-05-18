18 Май 2020 2020-05-18T09:12:42+03:00

В Тюмени жильцы разваливающегося дома не могут покинуть его из-за карантина. Фото - ОНФ.

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В Тюмени люди не могут покинуть многоквартирный дом на улице 70 лет Октября, 4. Дело в том, что в регионе до 31 мая действует режим самоизоляции, а дом, о котором идет речь, аварийный, в нем нет вентиляции.

Члены ОНФ решили помочь жильцам в это непростое для всех время. Они отмечают, что в подлежащем сносу доме на сегодняшний день проживают многодетные семьи и инвалиды.

– Люди живут в комнатах, где в воздухе превышено содержание аммиака и сероводорода, газы ухудшают общее состояние здоровья как взрослых, так и у детей, временами обостряя хронические заболевания верхних дыхательных путей, – сообщили в пресс-службе организации.

Однако это далеко не все проблемы, с которыми приходится сталкиваться местным жителям. Так, в доме нет вентиляции, что приводит к развитию плесени в квартирах, и дырявая крыша, из которой вода попадает на открытую проводку.

Общественники уверяют, что проживать в таком доме опасно для здоровья. Сами жильцы требуют расселения в течение 10 лет. Но сейчас они не могут лишний раз покинуть опасный дом из-за режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU