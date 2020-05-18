2020-05-18T08:31:53+03:00
Здоровье

Почти у семи тысяч тюменцев выявили рак в прошлом году

Большую роль в профилактике заболеваний играет внимательное отношение к своему организму
Вадим Бегун
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Почти у семи тысяч тюменцев выявили рак в прошлом году.Почти у семи тысяч тюменцев выявили рак в прошлом году.Фото: Ольга Крыльцова
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В 2019 году у 6813 жителей Тюменской области было выявлено злокачественное новообразование, из них почти 59% были диагностированы на ранних стадиях. Известно, что на 1-2 стадии заболевание намного лучше поддается эффективному лечению. Местным жителям напомнили о методах профилактики онкологических заболеваний.

– В первую очередь, осмотрите полость рта и губы. Важно помнить, что любое воспаление, язвочка может быть опухолью в начальной стадии, даже если оно не вызывает дискомфорта. Зачастую люди принимают симптом за обычный стоматит, воспаление десен или прыщик. Если новообразование беспокоит вас и не проходит в течение нескольких недель, необходимо обратиться к врачу и ни в коем случае не заниматься самолечением, – рассказывает пресс-секретарь «Медицинского города» Ирина Литвиненко.

В пристальном внимании нуждается и поверхность кожи. Следует внимательно осмотреть свое тело и обратить особое внимание на родинки. Любые изменения их формы, размера или цвета – сигнал о том, что нужно обратиться к врачу. Стоит обратить внимание и на появление пигментных пятен, покраснений и воспалений, которые не проходят в течение нескольких недель.

Женщинам необходимо регулярно проводить самоосмотр молочных желез. Для этого нужно тщательно прощупать грудь в разных положениях тела (стоя, с поднятыми руками, лежа). Важным сигналом начинающегося онкологического заболевания могут стать увеличенные лимфатические узлы. Например, набухшие шейные лимфоузлы могут «говорить» об опухолях органов головы и шеи, подмышечные – молочных желез.

ИСТОЧНИК KP.RU

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