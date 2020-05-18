18 Май 2020 2020-05-18T07:27:47+03:00

В Ялуторовске жилец дома набросился с ножом на парня, ждавшего подругу у подъезда. Фото - pixabay.com.

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В ялуторовскую полицию обратился местный житель. Молодой человек заявил, что ему угрожает убийством незнакомец. Прибывшие по указанному адресу правоохранители задержали подозреваемого.

Потерпевший пришел в гости к своей подруге, ждал ее на улице у подъезда многоквартирного дома. Когда он закурил, подозреваемый, проживающий в одной из квартир, вышел на улицу и сделал ему замечание, между мужчинами началась ссора.

– Ялуторовчанин ушел домой, но вскоре вернулся с ножом и стал угрожать убийством 20-летнему молодому человеку. Завершить конфликт смогли стражи порядка, которые доставили 31-летнего мужчину в отдел внутренних дел, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи подразумевает лишение свободы на срок до двух лет. Ялуторовчанин ранее неоднократно судим.

ИСТОЧНИК KP.RU