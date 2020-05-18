Вышел из машины и пропал: на тюменской трассе сутки искали пассажира такси

18 Май 2020 2020-05-18T07:29:59+03:00

Сейчас его жизни ничего не угрожает

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В уватскую полицию позвонил таксист и сообщил, что на 526-м километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск пропал человек. Сотрудники тут же приступили к поиску 38-летнего жителя Оренбургской области.

Оказалось, что пропавший возвращался домой из Сургута, воспользовавшись услугой частного извоза, в дороге он выпивал. В какой-то момент мужчина попросил водителя остановиться, после чего пошел в лес и не вернулся. Таксист отправился на поиски, которые не принесли результата.

– Поиски пропавшего пассажира длились более суток. Полицейские с помощью разыскной собаки обследовали участок местности, куда направился разыскиваемый, и нашли гражданина. Мужчина был без одежды и находился в беспомощном состоянии, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что стражи правопорядка оказали ему необходимую помощь и доставили в медицинское учреждение. Его жизни ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU