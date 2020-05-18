В Тюмени ищут мошенников, срезавших трубы в квартире у 90-летнего ветерана войны

18 Май 2020 2020-05-18T07:32:09+03:00

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В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту хищения денег у 90-летнего ветерана. Мужчины обманули пожилого человека и завладели 32 тысячами рублей.

– 6 мая к потерпевшему пришли сотрудники одной из фирм с предложением осмотреть водопроводные трубы и подписать договор на оказание услуг. После этого они срезали трубы на кухне и в санузле, после чего потребовали заплатить им 32 тысячи рублей за новые трубы. Ветеран передал им всю сумму, и только после этого представители фирмы их приварили, – сообщили подробности дела в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в настоящее время преступники установлены, их сейчас разыскивают. Это жители города Тюмени: 25-летний Садрутдин Магомед Боганов, 31-летний Сергей Малюгин и 24-летний Андрей. Кроме того, устанавливаются граждане, которые пострадали от действий разыскиваемых.

Фото - СК по Тюменской области.

Следователи обращаются к общественности с просьбой ко всем, кто владеет информацией о местонахождении этих граждан и пострадавших от их противоправных действий, обратиться в следственный отдел по Ленинскому округу города Тюмень по адресу: улица 30 лет Победы, дом 87 либо по телефонам: 02, 79-43-10, 64-17-55.

ИСТОЧНИК KP.RU