В Тюмени ищут мошенников, срезавших трубы в квартире у 90-летнего ветерана войны
В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту хищения денег у 90-летнего ветерана. Мужчины обманули пожилого человека и завладели 32 тысячами рублей.
– 6 мая к потерпевшему пришли сотрудники одной из фирм с предложением осмотреть водопроводные трубы и подписать договор на оказание услуг. После этого они срезали трубы на кухне и в санузле, после чего потребовали заплатить им 32 тысячи рублей за новые трубы. Ветеран передал им всю сумму, и только после этого представители фирмы их приварили, – сообщили подробности дела в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.
В ведомстве отметили, что в настоящее время преступники установлены, их сейчас разыскивают. Это жители города Тюмени: 25-летний Садрутдин Магомед Боганов, 31-летний Сергей Малюгин и 24-летний Андрей. Кроме того, устанавливаются граждане, которые пострадали от действий разыскиваемых.
Фото - СК по Тюменской области.
Следователи обращаются к общественности с просьбой ко всем, кто владеет информацией о местонахождении этих граждан и пострадавших от их противоправных действий, обратиться в следственный отдел по Ленинскому округу города Тюмень по адресу: улица 30 лет Победы, дом 87 либо по телефонам: 02, 79-43-10, 64-17-55.
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