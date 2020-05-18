Погода на 18 мая в Тюмени: дождь зарядит на целый день

18 Май 2020 2020-05-18T05:00:23+03:00

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Сегодня, 18 мая, весь день в Тюмени будет облачным. Утренний мелкий дождь днем усилится и будет идти до самого вечера.

Температура воздуха ночью будет плюс 8 градусов, днем – плюс 10 – 11. Вечером столбики термометров покажут 9 – 11 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть северо-западный ветер, переходящий в северный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

15 мая отмечается день памяти князей Бориса и Глеба, Сеятелей. В этот день начинают петь соловьи, поэтому его называют «соловьиным». Если соловей пел заливисто, значит, весна пошла на убыль, а лето – на прибыль. Если соловей запел на голые деревья, быть неурожаю плодов в садах.

18 мая отмечается день памяти мученицы Ирины. В народе этот день назывался «Ирина Рассадница», поскольку в период с 18 по 25 мая принято высаживать рассаду капусты. Заниматься этим по обычаю могут только женщины. «Если посадит овощи мужик, то они зацветут, но не дадут плода». В это время начинает зеленеть липа, зацветает черника.

ИСТОЧНИК KP.RU