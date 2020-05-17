Количество дежурных групп в детсаду Ялуторовска увеличат

17 Май 2020 2020-05-17T17:33:31+03:00

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Число дежурных групп в детсаду № 8 Ялуторовска увеличится до семи с 18 мая: ранее их было пять. В них принимали только детей работающих родителей.

- В Ялуторовске с введением режима повышенной готовности организована работа дежурных групп на базе детсада №8, который находится в центре города, - сообщила корреспонденту «Тюменской линии» сообщила председатель комитета образования администрации Ялуторовска Елена Филиппова.

По ее словам, сперва потребность в дежурных группах была небольшая. С отменой нерабочих дней, число групп увеличилось до пяти, а с 18 мая, их будет семь.

Добавим, как пояснил заместитель губернатора, директор регионального департамента образования и науки Алексей Райдер, в регионе детсады возобновят работу в штатном режиме после полного снятия ограничительных мер.

ИСТОЧНИК KP.RU