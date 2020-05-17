2020-05-17T13:16:59+03:00
Общество

Губернатор Тюменской области объявил о первом этапе снятия ограничительных мер

Вступление в силу изменений начнется с 18 мая
Руслан Савинов
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Губернатор Тюменской области объявил о первом этапе снятия ограничительных мерГубернатор Тюменской области объявил о первом этапе снятия ограничительных мерФото: pixabay.com
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Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что с 18 мая в Тюменской области возобновляют работу ряд сфер и точек продаж.

Так, начнут работать все предприятия бытовой сферы услуг, магазины промышленных товаров площадью не более 400 квадратных метров, обязательно с отдельным входом для покупателей.

Все предприниматели, работники и покупатели должны соблюдать установленные рекомендации. В Тюменской области сохраняется обязательный масочный режим. Люди с хроническими заболеваниями и в возрасте старше 65 лет остаются на обязательной самоизоляции, уточнили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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