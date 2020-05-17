Весь мир участвует в тюменском челлендже

17 Май 2020 2020-05-17T15:20:02+03:00

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В мае в Тюмени планировали провести соревнования по дартсу. Однако планы нарушил коронавирус

С 9 по 11 мая Тюмень должна была стать площадкой для всероссийских соревнований по дартсу «Кубок памяти Игоря Тюшнякова», а также Кубка области по этому виду спорта. Планы изменила пандемия коронавируса.

Спортсмены решили снять небольшое видео, чтобы поддержать друг друга на расстоянии. В видеоролике они передают друг другу дротик. География челленджа уже вышла за пределы Тюмени: дальние уголки России, Иран, Болгария, Германия, Венгрия, Литва и Кипр.

Тюменец Виталий Шашков получил почти шестиминутный ролик, когда соединил видео 54 участников. Посмотреть ролик можно по ссылке.

– Это значит, что дартс не знает границ и языкового барьера. Он затягивает больше не как игра, а как дружественное общение людей разных населенных пунктов, городов и стран. У тебя становится больше друзей, единомышленников. Недаром многие дартсмены говорят: «Подсел на иглу!». Это значит, что человек полюбил дартс, – поделился Виталий Шашков.

Как сообщает издание «Тюменская область сегодня», челлендж «Передай дротик другу» не заканчивается. Всех желающих присоединиться спортсмен призывает размещать небольшие видео на своих страницах в соцсети «ВКонтакте» под хештегом #darttofriend.

ИСТОЧНИК KP.RU