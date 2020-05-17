2020-05-17T15:20:02+03:00
Общество

Весь мир участвует в тюменском челлендже

«Передай дротик другу» – моральная поддержка для упавших духом
Руслан Савинов
Поделиться:
Весь мир участвует в тюменском челленджеВесь мир участвует в тюменском челленджеФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В мае в Тюмени планировали провести соревнования по дартсу. Однако планы нарушил коронавирус

С 9 по 11 мая Тюмень должна была стать площадкой для всероссийских соревнований по дартсу «Кубок памяти Игоря Тюшнякова», а также Кубка области по этому виду спорта. Планы изменила пандемия коронавируса.

Спортсмены решили снять небольшое видео, чтобы поддержать друг друга на расстоянии. В видеоролике они передают друг другу дротик. География челленджа уже вышла за пределы Тюмени: дальние уголки России, Иран, Болгария, Германия, Венгрия, Литва и Кипр.

Тюменец Виталий Шашков получил почти шестиминутный ролик, когда соединил видео 54 участников. Посмотреть ролик можно по ссылке.

– Это значит, что дартс не знает границ и языкового барьера. Он затягивает больше не как игра, а как дружественное общение людей разных населенных пунктов, городов и стран. У тебя становится больше друзей, единомышленников. Недаром многие дартсмены говорят: «Подсел на иглу!». Это значит, что человек полюбил дартс, – поделился Виталий Шашков.

Как сообщает издание «Тюменская область сегодня», челлендж «Передай дротик другу» не заканчивается. Всех желающих присоединиться спортсмен призывает размещать небольшие видео на своих страницах в соцсети «ВКонтакте» под хештегом #darttofriend.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Количество дежурных групп в детсаду Ялуторовска увеличат
Весь мир участвует в тюменском челлендже
Новый Дом культуры появится в Заводоуковске
Акция «Внимание – дети» стартует в Тюменской области
Лесничие Викулово получили новую технику
Губернатор Тюменской области объявил о первом этапе снятия ограничительных мер
Тюменским родителям напомнили об опасности открытых окон для детей
Жители Тюмени присоединилось к всероссийскому онлайн-конкурсу
Эксперты пояснили, почему в Конституции нужно закрепить гарантии выплаты и индексации пенсий
Найти работу тюменцам поможет служба занятости
Тюменские знатоки пообщаются с капитаном телеверсии игры «Что? Где? Когда?»
Средняя зарплата в Тюменской области в начале года выросла
Погода на 17 мая в Тюмени: похолодание продолжится
Около 4 тысяч жителей Тюмени получат продуктовую помощь
Производство резины и пластмассы в Тюменской области увеличилось
В Тюменской области возрос спрос на медиков, продавцов и водителей
В тюменском депздраве рассказали, кому опасно в мае есть клубнику
Тюменские сельхозпроизводители в условиях пандемии перенастраивают производства
Стилист Александр Рогов дал оценку тюменским брендам
ДТП на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск: погиб человек
Тюменским врачам, заразившимся коронавирусом, выплатят страховки
Тюменские вожатые к летним сменам готовятся дистанционно
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 16 мая 2020 года увеличилось на 45 человек
Ялуторовчанка стала лауреатом международного конкурса среди вокалистов
Посевная в Тюменской области пройдет в оптимальные агротехнические сроки
В Тюмени завели уголовное дело о заражении COVID-19 в гостинице