Новый дом культуры появится в Заводоуковске
В Заводоуковске на месте старого ДК «Машиностроителей», признанного ветхим и аварийным, появится новое здание. Об этом сообщила пресс-служба администрации Заводоуковского городского округа.
Издание «Вслух.ру» сообщило, что специалисты уже провели предварительное обследование здания старого дома культуры.
Главное управление строительства Тюменской области и администрация Заводоуковского городского округа установили, что состояние конструкции, фундаменты, несущие стены и потолочные перекрытия, в аварийном состоянии. Вывод: здание не соответствует нормам доступности маломобильных граждан.
Новый дом культуры построят в границах существующего участка. Здание должно вмещать в себя триста посадочных мест, помещения для культурно-досуговых и экспозиционно-выставочных мероприятий, творческой деятельности клубных формирований.
ИСТОЧНИК KP.RU