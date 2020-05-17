Новый дом культуры появится в Заводоуковске

17 Май 2020 2020-05-17T14:23:36+03:00

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В Заводоуковске на месте старого ДК «Машиностроителей», признанного ветхим и аварийным, появится новое здание. Об этом сообщила пресс-служба администрации Заводоуковского городского округа.

Издание «Вслух.ру» сообщило, что специалисты уже провели предварительное обследование здания старого дома культуры.

Главное управление строительства Тюменской области и администрация Заводоуковского городского округа установили, что состояние конструкции, фундаменты, несущие стены и потолочные перекрытия, в аварийном состоянии. Вывод: здание не соответствует нормам доступности маломобильных граждан.

Новый дом культуры построят в границах существующего участка. Здание должно вмещать в себя триста посадочных мест, помещения для культурно-досуговых и экспозиционно-выставочных мероприятий, творческой деятельности клубных формирований.

ИСТОЧНИК KP.RU