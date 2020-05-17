2020-05-17T13:14:49+03:00
Общество

Акция «Внимание – дети» стартует в Тюменской области

Дорожная безопасность актуальна всегда
Руслан Савинов
Поделиться:
Акция «Внимание – дети» стартует в Тюменской областиАкция «Внимание – дети» стартует в Тюменской областиФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Тюменской области с 18 мая по 14 июля состоится профилактическое мероприятие «Внимание – дети».

По данным от пресс-службы Госавтоинспекции региона, во время самоизоляции дети отвыкли от дорожного движения. Автоинспекторы проведут с юными участниками дорожного движения и их родителями разъяснительную работу у перекрестков, пешеходных переходов, у велосипедных дорожек, во дворах и жилых зонах.

Добавим, что в 2020 году число ДТП с участием детей в Тюменской области уменьшилось почти на треть: в 69 дорожных авариях погибли четыре ребенка, 80 ранены. Более 80% аварий с участием детей в регионе происходит по вине взрослых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Весь мир участвует в тюменском челлендже
Новый дом культуры появится в Заводоуковске
Акция «Внимание – дети» стартует в Тюменской области
Лесничие Викулово получили новую технику
Губернатор Тюменской области объявил о первом этапе снятия ограничительных мер
Тюменским родителям напомнили об опасности открытых окон для детей
Жители Тюмени присоединилось к всероссийскому онлайн-конкурсу
Эксперты пояснили, почему в Конституции нужно закрепить гарантии выплаты и индексации пенсий
Найти работу тюменцам поможет служба занятости
Тюменские знатоки пообщаются с капитаном телеверсии игры «Что? Где? Когда?»
Средняя зарплата в Тюменской области в начале года выросла
Погода на 17 мая в Тюмени: похолодание продолжится
Около 4 тысяч жителей Тюмени получат продуктовую помощь
Производство резины и пластмассы в Тюменской области увеличилось
В Тюменской области возрос спрос на медиков, продавцов и водителей
В тюменском депздраве рассказали, кому опасно в мае есть клубнику
Тюменские сельхозпроизводители в условиях пандемии перенастраивают производства
Стилист Александр Рогов дал оценку тюменским брендам
ДТП на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск: погиб человек
Тюменским врачам, заразившимся коронавирусом, выплатят страховки
Тюменские вожатые к летним сменам готовятся дистанционно
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 16 мая 2020 года увеличилось на 45 человек
Ялуторовчанка стала лауреатом международного конкурса среди вокалистов
Посевная в Тюменской области пройдет в оптимальные агротехнические сроки
В Тюмени завели уголовное дело о заражении COVID-19 в гостинице