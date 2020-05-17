Акция «Внимание – дети» стартует в Тюменской области

17 Май 2020 2020-05-17T13:14:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области с 18 мая по 14 июля состоится профилактическое мероприятие «Внимание – дети».

По данным от пресс-службы Госавтоинспекции региона, во время самоизоляции дети отвыкли от дорожного движения. Автоинспекторы проведут с юными участниками дорожного движения и их родителями разъяснительную работу у перекрестков, пешеходных переходов, у велосипедных дорожек, во дворах и жилых зонах.

Добавим, что в 2020 году число ДТП с участием детей в Тюменской области уменьшилось почти на треть: в 69 дорожных авариях погибли четыре ребенка, 80 ранены. Более 80% аварий с участием детей в регионе происходит по вине взрослых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU