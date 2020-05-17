Лесничие Викулово получили новую технику

17 Май 2020 2020-05-17T13:13:34+03:00

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Новую пожарную машину получили специалисты филиала Тюменской базы охраны лесов в Викуловском районе.

Как рассказал директор филиала Владимир Пленкин изданию «Тюменская линия», машину применят для тушения пожаров и для наземного мониторинга лесов в пожароопасный сезон.

– Вместимость машины – пять человек. Она оборудована ранцевыми огнетушителями и мотопомпой с водой на полторы тонны. В нашем парке есть подобная техника, однако уже устаревшая. Новая машина поможет быстрее и качественнее реагировать на возгорания в лесах, – пояснил Владимир Пленкин.

Отмечается, что всего за четыре месяца 2020 года Тюменская область получила 53 единицы техники из 87. Это снегоболотоходы, пожарные автоцистерны, трактора, автобус и автомобили УАЗ и «Егерь».

ИСТОЧНИК KP.RU