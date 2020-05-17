2020-05-17T12:13:56+03:00
Общество

Тюменским родителям напомнили об опасности открытых окон для детей

Для безопасности малышей необходимо установить блокираторы
Руслан Савинов
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Тюменским родителям напомнили об опасности открытых окон для детейТюменским родителям напомнили об опасности открытых окон для детейФото: pixabay.com
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С приходом жары жители Тюменской области чаще открывают окна для проветривания квартиры. Однако распахнутые створки – большая опасность для маленьких детей, они могут выпасть из окна.

– Ребенку хватает нескольких секунд, чтобы по стоящим рядом стулу, столу, дивану забраться на подоконник, а москитная сетка не выдерживает веса малыша. Потому, чтобы предотвратить трагедию, лучше установить на окна специальные блокираторы, они не позволят широко распахнуть створку, – советуют сотрудники УМВД России Тюменской области.

Кроме того, уберите от оконных проемов мебель, не храните на подоконнике игрушки, никогда не держите ребенка на руках у широко открытого окна и не оставляйте свое чадо без присмотра.

Как отмечает издание «АиФ – Западная Сибирь», неостекленный балкон также является серьезной опасностью для детей, проверяйте, чтобы балконная дверь была закрыта и ребенок не имел туда доступа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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