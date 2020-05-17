2020-05-17T08:33:02+03:00
Общество

Эксперты пояснили, почему в Конституции нужно закрепить гарантии выплаты и индексации пенсий

Владимир Ульянов «Конституция 1993 года рождалась в условиях тяжелейшего кризиса»
Руслан Савинов
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Эксперты пояснили, почему в Конституции нужно закрепить гарантии выплаты и индексации пенсийЭксперты пояснили, почему в Конституции нужно закрепить гарантии выплаты и индексации пенсийФото: pixabay.com
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Поправки в Конституцию о соцгарантиях помогут изменить систему пенсионного обеспечения граждан. Об этом говорят эксперты и представители законодательной власти.

Известно, что есть предложения сформировать систему пенсионного обеспечения населения на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений, а также гарантировать ее эффективное функционирование. Это подразумевает индексацию пенсий не реже одного раза в год.

Таким образом, что упоминание РФ как социального государства в действующей редакции Конституции не дает гражданам полного определения, что это означает для населения и какие действия из этого вытекают. В соответствии с предложенными поправками конкретизируют, на какие соцгарантии человек имеет право, как будет индексироваться пенсия. Это особенно актуальный вопрос на фоне обсуждений о возможной отмене института пенсионных выплат в России.

– Необходимо учитывать, что Конституция 1993 года рождалась в условиях тяжелейшего кризиса отношений между законодательной и исполнительной властью, а также экономического кризиса. За 26 лет ситуация в стране и в мире существенно поменялась. Должна измениться и Конституция. В том числе это относится к необходимости конкретизации социальных мер поддержки населения. Посвященная этому статья гласит только о принципе, что Россия – это социальное государство. Но теперь мы должны отразить в законе меры этой социальной поддержки граждан, которые в этом нуждаются, – пояснил депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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