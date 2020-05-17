Жители Тюмени присоединилось к всероссийскому онлайн-конкурсу

17 Май 2020 2020-05-17T09:22:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Минспорта РФ с федеральный оператор комплекса ГТО запустили онлайн-конкурс #яГоТОв для привлечения к занятию спортом дома в условиях самоизоляции. Конкурс проводится до 1 июня и состоит из четырех этапов, победителей ждут подарки в прямом эфире.

- Подключиться к онлайн-марафону можно в любое время. Для этого нужно подписаться на официальные аккаунты комплекса ГТО в «Инстаграм» (@vfsk_gto) или в соцсети «ВКонтакте». Затем записать видео с выполнением пяти базовых упражнений. За четыре минуты участникам нужно 15 раз отжаться от пола, 15 раз выполнить упражнение на пресс, выполнить наклон вперед из положения стоя, 30 раз присесть и оставить еще 30 секунд на классическую планку, - пояснили организаторы.

По данным издания «Тюменская область сегодня», главные призы конкурса – умные аудиоколонки с голосовым помощником, а также подписки на сервисы электронных книг.

ИСТОЧНИК KP.RU