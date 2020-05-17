Найти работу тюменцам поможет служба занятости

17 Май 2020 2020-05-17T08:10:56+03:00

В период пандемии стало больше вакансий с дистанционным режимом работы

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Центры занятости продолжили работу с предприятиями Тюменской области, которым уже можно осуществлять деятельность. По данным департамента труда и занятости населения региона, всего с 17 марта центры занятости трудоустроили 1,5 тысячи граждан.

Так, в Тюменской области востребованными в сфере строительства остаются: главный инженер проекта, инженер-проектировщик, технолог, а также машинисты крана, прорабы, будьдозеристы. Высоким спросом пользуются электрогазосварщики, токари.

Тем временем в муниципалитетах есть потребность в медперсонале, соцработниках, а также в рабочих сельскохозяйственного профиля: овощевод, тракторист, птицевод.

В период пандемии в банке вакансий органов службы занятости заявлены многие вакансии для работы дистанционно. Для самостоятельного поиска работы безопаснее пользоваться официальными ресурсами, порталом «Работа в России» или порталом департамента труда и занятости населения Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU