Тюменские знатоки пообщаются с капитаном телеверсии игры «Что? Где? Когда?»

17 Май 2020 2020-05-17T07:11:24+03:00

Изменить размер текста: A A

У тюменских поклонников игры «Что? Где? Когда?» есть возможность пообщаться с капитаном команды телевизионной версии, обладателем двух «Хрустальных атомов», капитаном команды телевизионной серии игр — Константином Рудером из Москвы. На связь с жителями областной столицы он выйдет в инстаграм-аккаунте руководителя Интеллектуального движения Тюменской области olegvoykin, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Константин два раза приезжал в Тюмень и был почётным гостем и ведущим на осеннем чемпионате региона по интеллектуальным играм, а также проводил серию мастер-классов для игроков.

Отметим, что прямые эфиры со звёздами элитарного клуба «Что? Где? Когда?» проходят с 6 апреля в рамках проекта «Лучше дома». Гостями выступили обладатели «Хрустальной совы» Михаил Скипский и Борис Белозёров, а также обладатели «Хрустального атома» Ольга Быкова, Денис Галиакберов и Инна Семёнова.

ИСТОЧНИК KP.RU