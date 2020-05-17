2020-05-17T06:17:08+03:00
Общество

Погода на 17 мая в Тюмени: похолодание продолжится

Осадков не ожидается
Руслан Савинов
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Погода на 15 мая в Тюмени: похолодание продолжитсяПогода на 15 мая в Тюмени: похолодание продолжитсяФото: pixabay.com
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Сегодня, 17 мая, в Тюмени солнце будет редко показываться из-за облаков. Ночью, возможно, пройдет небольшой дождь. С утра и до завершения дня осадков не ожидается существенных осадков.

Температура воздуха ночью будет плюс 11 градусов, днем – плюс 13 – 15. Вечером столбики термометров покажут 11 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть северо-западный ветер со скоростью 1 – 2 метра в секунду.

15 мая отмечается день памяти князей Пелагеи Заступницы. Вечером на Пелагею опытные огородники проводили обряд, который должен был защитить посадки от нечистой силы и разных вредителей. Для этого на огород выносили надтреснутый горшок, клали в него выдернутую с корнем крапиву и ставили горшок вверх дном на самую середину средней грядки. Считалось, что любая вражья сила, прикоснувшись к жгучей крапиве, испугается и убежит с огорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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