Погода на 17 мая в Тюмени: похолодание продолжится

17 Май 2020 2020-05-17T06:17:08+03:00

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Сегодня, 17 мая, в Тюмени солнце будет редко показываться из-за облаков. Ночью, возможно, пройдет небольшой дождь. С утра и до завершения дня осадков не ожидается существенных осадков.

Температура воздуха ночью будет плюс 11 градусов, днем – плюс 13 – 15. Вечером столбики термометров покажут 11 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть северо-западный ветер со скоростью 1 – 2 метра в секунду.

15 мая отмечается день памяти князей Пелагеи Заступницы. Вечером на Пелагею опытные огородники проводили обряд, который должен был защитить посадки от нечистой силы и разных вредителей. Для этого на огород выносили надтреснутый горшок, клали в него выдернутую с корнем крапиву и ставили горшок вверх дном на самую середину средней грядки. Считалось, что любая вражья сила, прикоснувшись к жгучей крапиве, испугается и убежит с огорода.

ИСТОЧНИК KP.RU