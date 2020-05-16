Около 4 тысяч жителей Тюмени получат продуктовую помощь

16 Май 2020 2020-05-16T19:28:59+03:00

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В Тюмени стартовала благотворительная акция для нуждающихся. В ее рамках около четырех тысяч горожан получат продуктовые наборы. Их вручат семьям с детьми-инвалидами и одиноким пенсионерам.

Списки адресатов сформированы Геронтологическим центром Тюменской области и областным Центром реабилитации инвалидов. Продуктовую помощь нуждающимся организуют тюменские предприятия.

Первыми помощь при поддержке администрации Тюменского района уже получили 838 человек. Это семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями и одинокие пенсионеры, сообщает правительство Тюменской области.

– Эта акция стала федеральной. Она охватывает все регионы, где расположены предприятия «ПРОДО» – организатора акции. Доставляют помощь по месту жительства волонтеры местных социальных служб, – говорит директор птицефабрики «ПРОДО Тюменский бройлер» Оксана Величко.

ИСТОЧНИК KP.RU