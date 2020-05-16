Производство резины и пластмассы в Тюменской области увеличилось

16 Май 2020 2020-05-16T17:24:23+03:00

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В Тюменской области возросло производство резиновых и пластмассовых изделий. Динамику индекса промышленного производства Тюменьстат обнародовал, проанализировав данные за первый квартал 2020 года.

Выяснилось, что по сравнению с тем же периодом 2019 года индекс промышленного производства составил 129%. Наблюдалось небольшое снижение по добыче полезных ископаемых (98,3%). Однако существенный прирост показали обрабатывающие производства - 163,9%.

По данным Тюменьстата, наиболее именно производство резиновых и пластмассовых изделий в январе-марте показали самый высокий индекс, который составил 184,8%.

Производство машин и оборудования в регионе, не включенных в другие группировки, завершило квартал с показателем - 163,8%, производство компьютеров, электронных и оптических изделий - 151,7%, производство кокса и нефтепродуктов (131,7%), производство одежды (125%).

Низкий индекс продемонстрировало металлургическое производство, текстильных изделий, бумаги.

В первом квартале объем отгруженных товаров в обрабатывающих производствах составил 141 миллиардов 296,4 миллионов рублей. В этом числе производство химических веществ и химических продуктов, производство кокса и нефтепродуктов, производство пищевых продуктов. Объем отгруженных товаров в «Добыче полезных ископаемых» составил 60 млрд 35,2 млн рублей, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU