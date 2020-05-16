В Тюменской области возрос спрос на медиков, продавцов и водителей

16 Май 2020 2020-05-16T16:12:20+03:00

Менеджеры по продажам и агенты по недвижимости оказались в конце рейтинга

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Во время пандемии в Тюменской области рынок труда заметно изменился. Режим самоизоляции ограничительных мер выместил менеджеров по продажам и агентов по недвижимости в конце рейтинга популярных специальностей.

На 29 апреля информацию о 11 469 вакансиях предоставили 1 247 работодателей Тюменской области. За месяц обе цифры уменьшились примерно на сотню. Об этом сообщили в Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района.

В период режима самоизоляции уменьшился объем заявляемых вакансий в таких сферах, как деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (на 42%), обеспечение электрической энергией, газом и паром (на 14%), обрабатывающие производства (на 11%), строительство (на 3,6%).

В то же время стали больше требоваться медики, специалисты по перевозке грузов, а также по профессиональной, научной и технической деятельности, продавцы продовольственных товаров. Как заявили в центре занятости, в марте появился спрос на пробоотборщика (работа в экологической лаборатории), лаборант-рентгеногаммаграфист (медицинский центр). Ранее таких вакансий не было.

Среднюю зарплату водителю автомобиля работодатели предлагают в пределах 36 тысяч рублей. Охранники могут получать в среднем 19 тысяч рублей. Продавцы продуктовых магазинов могут рассчитывать в среднем на зарплату 20 тысяч рублей, а инженеры – 33 тысячи рублей, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU