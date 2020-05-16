В тюменском депздраве рассказали, кому опасно в мае есть клубнику

16 Май 2020 2020-05-16T15:22:05+03:00

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Тюменцы, за зиму соскучившиеся по вкусу этих ягод, не могут устоять перед аппетитным видом клубники и арбузов. В магазинах, гипермаркетах и ларьках началась их продажа. В мае они становятся одним из самых популярных товаров, оттого и цены на товар высокие: клубнику можно встретить от 800 до 1500 руб./кг, а арбузы - от 220 руб./кг.

Между тем, врачи не всем рекомендуют лакомиться этими ягодами в мае. Кому все же лучше воздержаться от употребления ранней клубники и арбузов, рассказала главный специалист отдела детства департамента здравоохранения Тюменской области Надежда Казакевич.

Она отметила, что натуральными сейчас могут быть ягоды из Испании, Израиля и Египта, где уже начался сезон созревания. В России же они спеют в конце мая – начале июня.

- Людям с аллергией на цветение деревьев именно в это время вообще не стоит есть черешню, клубнику и абрикосы, – прокомментировала эксперт.

Что же касается арбузов, то их время созревания - это начало августа. В областном депздраве предупреждают, что то на прилавках сейчас вполне могут быть ягоды, выращенные с применением каких-то ускорителей роста и пестицидов. Особенно негативное влияние такие арбузы могут оказать на людей с проблемами или заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сообщает «АиФ - Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU