Тюменские сельхозпроизводители в условиях пандемии перенастраивают производства

16 Май 2020 2020-05-16T15:16:11+03:00

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Аграрии Тюменской области в условиях карантинных мер перенастраивают производства. Сельхозпроизводители учитывают изменение спроса на продукцию. В большей мере этот процесс коснулся тех, кто занимается переработкой.

До пандемии достаточно большой объём молочной продукции уходил в социальные учреждения, которые сейчас не работают в прежнем режиме. В связи с этим продажи у производителей молочки сначала резко упали.

Как говорит заместитель начальника Управления АПК администрации Тюменского района Валерий Герасимов, сейчас, чтобы не было перенасыщения в этом сегменте, они делают ставку на молокоемкое производство, на масло в том числе. Кроме того, крупные производители стараются развивать собственные торговые точки, а также ищут выходы в федеральные торговые сети. Свои способы поддержания спроса есть у каждого сельхозпредприятия. Некоторые увеличили поставки в другие регионы.

Активно используют сайты предприятий и социальные сети, сами развозят продукцию по частным заказам. Все эти меры хотя бы частично позволяют компенсировать падение спроса и обеспечивают работу предприятия.

Тактика поддержания спроса стала хорошим дополнением к объявленным президентом РФ Владимиром Путиным мерам помощи предприятиям реального сектора экономики, отмечает правительство Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU