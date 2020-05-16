Тюменские сельхозпроизводители в условиях пандемии перенастраивают производства
Аграрии Тюменской области в условиях карантинных мер перенастраивают производства. Сельхозпроизводители учитывают изменение спроса на продукцию. В большей мере этот процесс коснулся тех, кто занимается переработкой.
До пандемии достаточно большой объём молочной продукции уходил в социальные учреждения, которые сейчас не работают в прежнем режиме. В связи с этим продажи у производителей молочки сначала резко упали.
Как говорит заместитель начальника Управления АПК администрации Тюменского района Валерий Герасимов, сейчас, чтобы не было перенасыщения в этом сегменте, они делают ставку на молокоемкое производство, на масло в том числе. Кроме того, крупные производители стараются развивать собственные торговые точки, а также ищут выходы в федеральные торговые сети. Свои способы поддержания спроса есть у каждого сельхозпредприятия. Некоторые увеличили поставки в другие регионы.
Активно используют сайты предприятий и социальные сети, сами развозят продукцию по частным заказам. Все эти меры хотя бы частично позволяют компенсировать падение спроса и обеспечивают работу предприятия.
Тактика поддержания спроса стала хорошим дополнением к объявленным президентом РФ Владимиром Путиным мерам помощи предприятиям реального сектора экономики, отмечает правительство Тюменской области.
ИСТОЧНИК KP.RU