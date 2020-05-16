Стилист Александр Рогов дал оценку тюменским брендам

16 Май 2020 2020-05-16T15:18:01+03:00

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В Тюменской области запустили новый проект под названием «Тюменский шмот». В нем можно познакомиться с крутыми дизайнерами одежды, а также создать себе образ во flash-игре.

Несколько тюменских брендов осмотрел главный стилист телеканала СТС Александр Рогов и дал им оценку в своем интервью, которое опубликовано на страницах проекта. Пока брендов представлено 12, но список постоянно пополняется. «Тюменский шмот» показывает, как мода становится неотъемлемой частью культуры города.

Здесь же любой желающий может собрать свой уникальный образ во flash-игре. Все вещи, используемые в приложении, созданы тюменскими дизайнерами, сообщает «Мой портал».

– Мне всегда было интересно наблюдать за стильными людьми на улице. Как они круто подбирают детали одежды – носки, шарф, головной убор, аксессуары – и при этом выглядят круто, – поделился автор проекта Вахтанг Кусаев.

ИСТОЧНИК KP.RU