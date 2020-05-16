ДТП на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск: погиб человек
На 457-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск утром 16 мая в ДТП погиб человек. Как сообщили в ГИБДД по Тюменской области, авария произошла в 4:20 в Уватском районе. Столкнулись два легковых автомобиля Opel Astra и Ford Focus.
По предварительным данным, водитель Opel выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другой иномаркой. Он погиб на месте. В Ford пострадала семья из четурые человек. Мужчина 1991 года рождения, женщина 1992 года рождения и двое детей 2015 и 2017 годов рождения - все они получили различные травмы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU